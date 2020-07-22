Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал возмущение по поводу ущерба, нанесенного озеру Кобейтуз в Акмолинской области. Об этом Глава государства написал на своей странице в Twitter, передает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов

"Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному "розовому" озеру Кобейтуз.

Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную", - написал Токаев.

Этим летом розовое озеро Кобейтуз стало излюбленным местом отдыха жителей столицы и области. Фотографии оттуда удивляли всех в социальных сетях.

Однако предприимчивые дельцы начали собирать соль со дна озера и продавать в качестве лекарства от разных болезней. Из-за этого водоем превратился из розового в черный.

В Минэкологии планируют наказать продавцов соли. Сейчас дорогу к озеру закрыли.