Как будут работать дежурные группы в школах с 1 сентября

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что в работе дежурных групп для начальных классов в школах будут действовать большие ограничения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Если родитель ребенка, который обучается в начальной школе, напишет заявление и скажет, что, несмотря на определенные ограничения и меры безопасности, принятые государством, он все-таки хочет отдать ребенка в школу в традиционном формате, то мы будем готовы обеспечить такую возможность обучения в стенах школ. При этом будут большие ограничения", - рассказал Аймагамбетов.

Во-первых, в школах будут жесткие санитарные требования. Родителям запретят заходить на территорию школ. Питание для детей не будут организовывать. Так как в некоторых школах в одном классе учатся до 40 детей, классы будут делить на группы по 10-15 человек. Перемены будут организованы в разное время.

"Принцип: один учитель - один класс. Обычно у нас в начальных классах есть один основной учитель, но, например, для урока английского языка приходит другой учитель. Здесь такого не будет. Один учитель начальных классов, и только он ведет занятия", - пояснил министр.

По его словам, часть занятий все равно будет проводиться в дистанционном формате.

"Самое главное, нам надо дать возможность детям обучиться письму, счету, чтению и так далее. Именно эти предметы будут, в основном, проводиться в штатном формате. Часть предметов, английский язык и другие, все равно будут преподаваться в дистанционном режиме", - рассказал Асхат Аймагамбетов.

Традиционную линейку 1 сентября в честь начала учебного года проводить не будут.

"Традиционных линеек, мы полагаем, что не будет. Вы сами видите эпидемиологическую ситуацию. Тем более, это было бы совсем нелогичным: говорить о том, что у нас дети будут обучаться в дистанционном формате и тут же всех детей вывести на традиционный День знаний, на линейку. Поэтому мы говорим о том, что до Нового года мы рекомендуем школам массовые мероприятия не проводить", - сказал Аймагамбетов.

По его словам, даже если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу намного улучшится, именно на период учебного года приходится сезон заболеваемости ОРВИ.

"В целом нам необходимо будет постепенно переходить к традиционному режиму", - резюмировал министр.