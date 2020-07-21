Ждем результатов - министр о вакцинах от коронавируса
Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о поставках иностранных вакцин от коронавируса в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
"Казахстан изучает разные вакцины из различных стран. Они находятся на разных этапах клинических испытаний. Российскую вакцину мы знаем, с нашими российскими коллегами тоже активно сотрудничаем. Даты поставки будут зависеть от того, когда будет официальное подтверждение того, что вакцина прошла все этапы клинических испытаний и допущена к применению для массового населения. Когда такие данные поступят, мы будем рассматривать", - сказал Цой на онлайн-брифинге СЦК.
По его словам, Казахстан ждет точных результатов исследований по вакцинам.
"Предварительно мы проговаривали с нашими российскими коллегами, чтобы в Казахстан вакцины были поставлены в приоритетном порядке. Такие же договоренности у нас есть и с другими производителями вакцин, находящихся на стадии испытаний. Это в том числе и китайские вакцины, которые совместно с ОАЭ проходят клинические испытания. И другие вакцины, которые в мире сейчас клинически исследуются на максимальном уровне и близки к завершению. Мы практически со всеми сейчас на связи. Ждем, когда будет точная дата, результаты, с которыми нас и мировую общественность в целом обязательно должны ознакомить. После этого будет принято решение, какую вакцину брать в первую очередь", - добавил министр здравоохранения.
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