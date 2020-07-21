Минздрав попросил еще 42 миллиарда тенге из бюджета
Министр здравоохранения Алексей Цой попросил еще 42 миллиарда тенге из республиканского бюджета на ПЦР-тесты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
Цой сообщил, что мощность тестирования будет доведена к 1 августа до 35,6 тысячи в сутки. К 1 сентября с учетом дооснащения лабораторий Министерства здравоохранения и МИО - до 64 тысяч в сутки.
Также министр сообщил, что ветеринаров привлекут к ПЦР-тестированию в Казахстане.
"Вместе с тем необходимо дополнительно выделить из республиканского бюджета 42 миллиарда тенге на оплату услуг по ПЦР-тестированию. 170 миллионов тенге пойдет на оплату 67 специалистам ветеринарных лабораторий, привлеченным к проведению исследований", - добавил Цой.
По его словам, акимам областей необходимо выделить авто и оплатить услуги по доставке материала для исследований из сельских районов.
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