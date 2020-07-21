Чиновники даже в такое время обогащаются на закупках лекарств - Шпекбаев

Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев высказался о проблеме коррупции в госзакупках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем известны. Отдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования. Согласитесь, одними задержаниями и посадками эту проблему не решить", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии ведомства по итогам первого полугодия.

Алик Шпекбаев считает целесообразным кардинально пересмотреть системы планирования и освоения бюджетных средств.

"Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля", - добавил он.