Ребенок выпал из окна 5-го этажа в Житикаре

Четырехлетний мальчик остался жив. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото mtdata.ru

Несчастный случай произошел вчера, 20 июля, в 7 микрорайоне Житикары.

- Ребенок остался один в своей комнате. Взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Родители в это время находились в соседней комнате, - сообщили в пресс-службе. - Под тяжестью своего тела ребенок выпал наружу и приземлился на газон.

Сейчас мальчик находится в реанимации в Житикаре под наблюдением врачей. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Как напомнили в департаменте, в этом году это второй случай в Житикаре, когда из окна многоэтажки выпал ребенок.