Участок улицы Воинов-Интернационалистов перекроют в Костанае

21 июля 2020, 11:17 |  ЖКХ

Здесь, в границах улиц Маяковского и Гашека, пройдет ремонт.

Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", строительно-монтажные работы по реконструкции самотечного канализационного коллектора пройдут в течение двух месяцев.

Завершить ремонт и открыть дорогу для движение транспорта планируется к 30 сентября.