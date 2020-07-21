Стала известна дата возобновления КПЛ
В турнире успели провести три полных тура, передают Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"©
Казахстанская премьер-лига возобновится 3 августа, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.
Четвертый тур КПЛ мог пройти 24 июля, если бы это разрешила госкомиссия по противодействию распространению коронавируса.
14 июля Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила, что договорилась с Минспорта о проведении матчей КПЛ в одной локации, но решение примет госкомиссия. Спустя два дня Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) объявила о выборе городов Алматы и Талгар для проведения игр.
В марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир был приостановлен во второй раз - это связано с введением карантина до 2 августа из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.
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