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Еще два провизорных стационара откроют в Костанае
21 июля 2020, 10:40 | Коронавирус
220 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом развернут на базе железнодорожной и офтальмологической больниц. Об этом аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил сегодня, 21 июля, на своей странице в Instagram.
Фото из Instagram Архимеда Мухамбетова
"Вчера вечером посетил медицинские учреждения. Проинспектировал оснащенность провизорных центров. Ведётся подготовка медицинских кадров," - написал в своем посте глава региона.
По словам Мухамбетова, сейчас Фонд социально-медицинского страхования заключает с медучреждениями договоры на оплату лечения больных и на заработную плату медиков.
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