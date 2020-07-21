Еще два провизорных стационара откроют в Костанае

21 июля 2020, 10:40 |  Коронавирус

220 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом развернут на базе железнодорожной и офтальмологической больниц. Об этом аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил сегодня, 21 июля, на своей странице в Instagram.

Фото из Instagram Архимеда Мухамбетова

"Вчера вечером посетил медицинские учреждения. Проинспектировал оснащенность провизорных центров.  Ведётся подготовка медицинских кадров," - написал в своем посте глава региона.

 

По словам Мухамбетова, сейчас Фонд социально-медицинского страхования заключает с медучреждениями договоры на оплату лечения больных и на заработную плату медиков.