24 человека в Костанае, 19 в Рудном - о новых случаях заболевания КВИ в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрированы 57 случаев COVID-19 (по состоянию на 20.07.2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, клинических проявлений нет у 26-ти заболевших.
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"В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 24 человек. В городе Лисаковск ПЦР анализ показал положительный результат на КВИ у 5 человек. В городе Рудный – 19 случаев, в городе Житикара - 2. В Аулиекольском районе зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19, в Карасуском - 1", - пояснили в штабе.
Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 20 июля в области выявлены 2 017 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровели 1 066 пациентов.
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