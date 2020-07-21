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Очередной участок на ул. Победы перекроют в Костанае
21 июля 2020, 10:14 | ЖКХ
На этот раз для проезда машин перекроют отрезок в границах улиц Шаяхметова и Козыбаева.
Как сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", временное закрытие участка улицы вызвано строительно-монтажными работами в рамках реконструкции самотечного канализационного коллектора.
Завершить работы планируется к 31 июля.
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