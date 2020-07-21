Очередной участок на ул. Победы перекроют в Костанае

На этот раз для проезда машин перекроют отрезок в границах улиц Шаяхметова и Козыбаева.

Как сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", временное закрытие участка улицы вызвано строительно-монтажными работами в рамках реконструкции самотечного канализационного коллектора.

Завершить работы планируется к 31 июля.