Будет дождь. Возможны катаклизмы в виде шквала и града - о погоде в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 21-22 июля на территории Костанайской области местами пройдут дожди с грозами. Возможны шквал и град. В Костанае дождливо будет только во вторник, 21 июля, а в среду осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью прогнозируем 16-21, на юге 24 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём на большей части территории области термометры покажут +25...+30°С, но на юге температура воздуха достигнет +33...+35°С. В среду ночью столбики термометров поднимутся до отметок 15-20 градусов, днем +28...+30°С, на юге +36°С. В областном центре во вторник ночью будет +18...+20°С, днем +27...+29°С. В среду воздух прогреется ночью до +17...+19°С, днем до +28...+30°С.

По прогнозам синоптиков, 21 июля ожидается восточный ветер, переходящий в северо-восточный. В среду, 22 июля, восточный ветер будет меняться на северо-восточный. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с, временами он будет усиливаться до 15-20 м/с. Отдельные порывы могут достигать скорости 23 м/с.