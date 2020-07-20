От 16-ти до 72 лет - возраст заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в Костанайской области

За 19 июля в регионе зарегистрировано 56 случаев COVID-19. Из них 40 пациентов, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, не имеют симптоматики.

Иллюстративное фото katholisch-in-rheinberg.de

В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 29 человек. В Лисаковске ПЦР-анализ на КВИ показал положительный результат у 14 человек. Еще 5 случаев подтверждено в Аркалыке, 2 - в Тобыле и 6 - в Алтынсаринском районе. Возраст пациентов - от 16-ти до 72 лет.

- Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ, - сообщили в областном информационном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 19 июля, в области выявлено 1960 человек с COVID-19, из них 887 выздоровели.