Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б

"А может быть, чиновникам из акимата стоит впервые в истории прислушаться к выбору жителей города?"

Вопрос о том, почему в середине лета клумбы в центре Костаная зарастают сорняками, заданный мной службе iKomek при акимате города, привел к интересному открытию. Оказывается, цветы в пяти клумбах, которые расположились на сотне метров тротуара перед аркой в Центральный сквер, не посажены, так как «в текущем году запланировано устройство памятника».

Уточняющий вопрос в сервисе WhatApp - о каком именно памятнике речь - был проигнорирован. Официальный запрос "НГ" в отдел ЖКХ акимата Костаная также не прояснил ситуацию, которая, казалось бы, должна быть публичной. На ряд конкретных вопросов руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН лишь коротко сообщает (орфография и пунктуация сохранены): «в настоящее время строительство памятника а также место установки на стадии согласования в связи с чем предоставить данную информацию не представляется возможным».

Интересно, а в чём невозможность сказать костанайцам, какой всё же памятник собираются установить? Почему очередное творение, которое, видимо, должно стать достоянием и украшением города, утаивается от его жителей?

А ведь есть утвержденное постановлением правительства Положение о государственной комиссии по памятникам и монументам, сооружаемым в РК, в котором четко прописано, что должны быть конкурс на лучший проект, проверка соответствия представленных проектов требованиям и условиям конкурса, присуждение премии и разработка проектной документации на основе итогов конкурса, приемка эскизного проекта в виде скульптуры, чертежа, модели.

А теперь скажите, были ли пройдены данные процедуры публично и открыто при установке не только этого, но и памятников, которые начали появляться в Костанае несколько лет назад? Даже если и были, то формально и кулуарно. А ведь отправной точкой любого памятника и сооружения должно быть изучение общественного мнения жителей - обоснована ли трата средств и необходимы ли в принципе данные памятники или скульптуры.

На волне патриотизма и поднятия национального самосознания в Костанае недавно установили сразу несколько больших скульптур и бюстов поменьше - от былинных батыров до героев войны и соцтруда. Однако непосредственно история возникновения нашего города упорно игнорируется общественными деятелями и чиновниками.

Уже не раз в местных СМИ, зачастую ко Дню города, поднимался вопрос о памятнике губернатору Тургайской области, генерал-лейтенанту А. П. Константиновичу, который лично определил закладку города в урочище Кустанай. И как раз в сердце города, Центральном сквере, неплохо бы отдать должное этому человеку.

В опросе на форуме "НГ" на тему «Какой памятник вы хотели бы видеть перед аркой в Центральный сквер?» 55,88% отдали свой голос за губернатора – основателя Костаная. Почти четверть (22,06%) выбрали обезличенный вариант – вечным ценностям. Чуть более 7% респпондентов проголосовали за юбиляра этого года Абая Кунанбаева или за современную инсталляцию. Еще меньше - за батыра на коне и первого президента.

А может быть, чиновникам из акимата стоит впервые в истории прислушаться к выбору жителей города и провести открытый конкурс среди местных талантливых творческих людей с изучением общественного мнения горожан? Тогда, сказав А, вместо стыдливой отписки, легко можно будет сказать и Б.