Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Костанайской области

Житель Федоровского района, мужчина 1988 года рождения, во время локдауна поехал на мотоцикле на реку, чтобы искупаться. Вместе с ним отдыхать отправилась женщина 1998 года рождения.

Иллюстративное фото gursesintour.com

- На обратном пути он совершил ДТП, мотоцикл перевернулся. Пассажир мотоцикла получила тяжкие телесные повреждения и скончалась в больнице, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в полиции, в эти выходные, 18 и 19 июля, в связи с жаркой погодой много жителей области нарушили режим локдауна, чтобы искупаться. Так как официальные пляжи закрыты, отдыхающие отправлялись на необородованные для купания места.

За выходные на территории области утонуло 4 человека, 3 из них в Аркалыке (один - несовершеннолетний) и 1 в Мендыкаринском районе.