Нового главврача назначили в Костанайской городской больнице

Теперь медучреждением будет руководить Данияр ДЖАНДАЕВ. Приказ о его назначении подписало управление здравоохранения. Об этом сообщает на странице управления в Instagram.

Джандаев Данияр Серикович родился 16 марта 1981 года в Житикаре. Первой специальностью стало "лечебное дело", изучаемое им с 1998 г. по 2005 г. в Казахской Государственной Медицинской Академии (КазГМА, г.Астана). Позже, в 2008 году, в этой же академии получил первичную специализацию по онкологии. Также защитил магистерскую диссертацию по онкологии и докторскую - по специальности «Общественное здравоохранение».

Начинал работу в 1999 году санитаром в реанимационном отделении в Астане. Позже работал на станции скорой помощи и в окнологическом диспансере в Астане, а также в двух частных компаниях в Алматы.

С 2016 года работал в Костанайской области в Камыстинской центральной районной больнице заведующим поликлиникой и главным врачом. С 2018 по 2019 года был главврачом Костанайской центральной районной больницы. Последнее место работы перед новым назначением - руководитель ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области».