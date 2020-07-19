Затраты на электричество и интернет сотрудников "на удаленке" должен возмещать работодатель - Тиникеев
Затраты на электричество и интернет сотрудников на удаленной работе должен возмещать работодатель. Об этом рассказал первый замглавы федерации профсоюзов Мухтар Тиникеев, передает корреспондент Almaty.tv.
Фото: pixabay.com
По его словам, в Трудовой кодекс внесены соответствующие поправки. В документе появилась статья «Дистанционная работа», во втором пункте которой говорится о том, что работодатель должен обеспечить работников, трудящихся вне офиса необходимыми средствами связи.
«Если данный работник будет использовать свои средства связи, то они должны предоставить картриджи и все сопутствующие запасные части к этим агрегатам. И, естественно, оплачивает за Интернет, за использование электрической энергии. Это всё используется в порядке соглашения сторон», - говорит Мухтар Тиникеев, первый заместитель председателя федерации профсоюзов РК.
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