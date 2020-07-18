Два российских женских клуба по гандболу примут участие в Лиге Чемпионов

Женские российские клубы по гандболу стали успешнее мужских, так как целых два клуба - «Ростов-Дон» и ЦСКА - попали в Лигу Чемпионов 2020/21.

Ростовский клуб будет играть в группе «А», а армейцы – в группе «В». Поединки в группах начнутся 12 сентября и будут продолжаться до 14 февраля. В четвертьфинал Лиги Чемпионов попадут по две лучшие команды от группы. Поединки по женскому гандболу в Лиге особо интересны для тех болельщиков, которые любят делать ставки.

Многие специалисты считают, что у ростовского клуба есть все шансы выйти в финал или хотя бы в четвертьфинал. Практически бесспорным фаворитом считается венгерский «Дьер». Этот клуб с 2012 года постоянно попадает в финал, кроме перерыва в 2014/15. 3 последних года венгры увозили кубок к себе, в последний раз они выиграли у «Ростов-Дон» с разницей в один мяч.

В этом году не попал в Лигу «Вардар», который также мог считаться фаворитом.

Ростовским гандболисткам придется встретиться с такими клубами, как «Мец», «Вайперс Кристиансанд», «Ференцварош», «Эсбьерг», «Ференцварош», «Крим», «Бухарест», «Битигхайм».

С «Бухарестом» ростовчанки уже встречались и за последние 5 лет 4 раза проиграли, 1 ничья и 1 победа. Румынский клуб очень тяжелый соперник. Он является постоянным участником плей-офф Лиги Чемпионов. Датский «Эсбьерг» также очень неудобный соперник для «Ростов-Дон», так как они уже выигрывали у ростовских спортсменок, а также у «Бухареста» и французского «Меца».

«Мец» тоже является тяжелым соперником в группе. За последние пять лет он 4 раза выигрывал у «Ростов-Дон». Как отмечают специалисты Livesport.ru, сайта, на котором публикуются прогнозы на футбол, гандбол, хоккей, киберспорт, динамика выступления в Лиге Чемпионов у француженок положительная. К сожалению, в текущем году многие из спортсменок ушли из клуба и команде придется сыгрываться практически заново. Этот фактор снижает риски для российского клуба в игре с французами.

В группе, куда попали армейцы, можно выделить венгерский «Дьер», «Будучность» из Черногории, а также румынскую «Вылчу». Эти клубы способны создать проблемы армейцам и могут не дать пройти им в четвертьфинал.

Сами гандболистки настроены решительно и считают, что у них есть хорошие шансы побороться за выход в финал или хотя бы в четвертьфинал. Основной состав ЦСКА усилился и многие игроки имеют опыт участия в соревнованиях на европейском уровне.

Полностью чемпионат должен завершиться 30 мая 2021 года, у болельщиков еще есть время определиться со своими фаворитами.

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