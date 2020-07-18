Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы

Антикоррупционная службая Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц медучреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале ANTIKOR News.

Фото из архива "НГ"

- Они подозреваются в покушении на хищение средств в сумме 181 872 000 тг, путем заключения договора с товариществом на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, - говорится в сообщении.

Кроме того, специальной мониторинговой группой в Костанайской области выявлен факт продажи лекарственных средств в неспециализированном помещении по завышенной стоимости.

- Все медицинские препараты изъяты, а в отношении нарушителей составлены административных протокола по статье 424 КоАП (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность), - сообщили в пресс-службе ведомства.

