Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
Антикоррупционная службая Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц медучреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале ANTIKOR News.
Фото из архива "НГ"
- Они подозреваются в покушении на хищение средств в сумме 181 872 000 тг, путем заключения договора с товариществом на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, - говорится в сообщении.
Кроме того, специальной мониторинговой группой в Костанайской области выявлен факт продажи лекарственных средств в неспециализированном помещении по завышенной стоимости.
- Все медицинские препараты изъяты, а в отношении нарушителей составлены административных протокола по статье 424 КоАП (Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность), - сообщили в пресс-службе ведомства.
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