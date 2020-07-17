Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 66 895 случаев (+1 707 за сутки, в том числе 782 без клинических проявлений),
40 256 выздоровевших (+1 190), 375 умерли (+111 за неделю)
Коронавирус в Костанайской области:
1 798 случаев (+53 за сутки, в том числе 13 без симптомов), 867 выздоровевших (+37), 3 умерли (+0)
53 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области
17 июля 2020, 11:53 | Коронавирус
Из них 36 в Аркалыке и 6 в Рудном. Также диагноз КВИ подтвержден у 2 жителей Амангельдинского района, 1 - Жангельдинского района, 2 - Узункольского района и по 3 случая в Мендыкаринском и Костанайском районах.
Иллюстративное фото vesti.ua
- Пациенты обследованы по самообращению с признаками ОРВИ и как контактные с ранее заболевшими КВИ, - сообщили в информационном областном штабе. - Во всех случаях устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
На 16 июля в Костанайской области зарегистрировано 1798 случаев заболевания COVID-19, из них 867 пациентов выздоровело, 3 скончались.
Последние новости
17.07.20 13:33 Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
17.07.20 11:35 Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки и продажи валюты в обменнных пунктах
17.07.20 09:47 Токаев призвал не скрывать статистику по пандемии
16.07.20 16:14 Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября
16.07.20 15:56 Никому еще не поздно возглавить региональный совет палаты предпринимателей в Костанайской области
16.07.20 13:45 Минюст: Физлиц могут оштрафовать за проведение семейных торжеств и вход в магазин или аптеку без маски
16.07.20 13:18 Горячую воду отключат на 17 дней в одном из районов Костаная
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 0
Всего: 62
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 62
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020