53 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области

Из них 36 в Аркалыке и 6 в Рудном. Также диагноз КВИ подтвержден у 2 жителей Амангельдинского района, 1 - Жангельдинского района, 2 - Узункольского района и по 3 случая в Мендыкаринском и Костанайском районах.

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- Пациенты обследованы по самообращению с признаками ОРВИ и как контактные с ранее заболевшими КВИ, - сообщили в информационном областном штабе. - Во всех случаях устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На 16 июля в Костанайской области зарегистрировано 1798 случаев заболевания COVID-19, из них 867 пациентов выздоровело, 3 скончались.