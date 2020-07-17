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Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки и продажи валюты в обменнных пунктах
17 июля 2020, 11:35 | Государство
Постановлением правления Национального банка РК от 14 июля 2020 года установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, передает zakon.kz.
Фото : newsbel.by
Так, для доллара США допустимая разница установлена в 6 тенге, евро - 7 тенге.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.
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