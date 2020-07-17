В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны в больницах

Каждый день они разгружают сотню баллонов по 80 кг каждый, передает Informburo.kz.

На помощь пришли люди разных профессий / Фото Informburo.kz

Костанайские волонтёры откликнулись на призыв провизорных и инфекционных стационаров о помощи. Каждый день в городскую больницу приходят около 15 волонтёров, которые помогают в разгрузке кислородных баллонов и работают в регистратуре.

"Все мы видели, как наши больницы задыхаются от наплыва пациентов. Катастрофически не хватало рабочих рук! Одним из первых на призыв о помощи откликнулся руководитель управления молодёжной политики Марат Журкабаев. Он только вышел в отпуск и в первые выходные вместе с друзьями помогал в больнице разгружать кислород. Потом попросил меня", – говорит и.о. руководителя управления молодёжной политики Саят Шаймурунов.

С начала недели больнице помогли около 80 человек / Фото Informburo.kz

Волонтёр записал видеообращение к своим друзьям с просьбой помочь в разгрузке баллонов. Саяту Шаймурунову начали звонить люди с предложениями помочь. Откликнулись люди разных возрастов и профессий: работники культуры, индивидуальные предприниматели, студенты, пожарные. Многие волонтёры объясняют, что находятся в отпуске и решили внести свою лепту в борьбу с коронавирусом.

"Каждый день с 9 часов мы разгружаем кислородные баллоны в городской больнице. Один такой пустой баллон весит 65-70 кг, а полный – 80 кг. Если раньше потребление в больнице составляло в среднем 40 баллонов в неделю, то сейчас – 80 в день. Представляете, какая физическая нагрузка на персонал. Без помощи волонтёров не обойтись", – считает Саят Шаймурунов.

Кроме разгрузки баллонов, добровольцы работают в регистратуре, внося данные пациентов в компьютеры, а также разгружают продукты питания, воду, гуманитарный груз в виде медикаментов.

Если раньше больнице требовалось около 40 кислородных баллонов в неделю, сейчас в день их нужно не менее 80 / Фото Informburo.kz

Вся работа волонтёров проходит исключительно в "чистой" зоне.

С начала недели уже 80 человек оказали волонтёрскую помощь городской больнице, ставшей провизорным стационаром. Кроме того, нуждающиеся в работе волонтёры имеют возможность трудоустроиться санитарами.