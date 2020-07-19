Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства?

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказал сомнение в способности правительства в целом работать в этом составе. Заметьте - в целом, то есть по всем вопросам, а не только по результатам работы в борьбе с пандемией.

А как же быть с победными заявлениями министров о том, что мы вовремя приняли все меры. что у нас нет проблем с лекарствами и т. д.? И кто тут прав? Хотя давно известно, что у нас всегда меры принимаются после событий, а не для того чтобы предотвратить их.

Наша власть не может разобраться со средствами, выделенными на антикризисные меры и борьбу с распространением инфекции. По данным министерства финансов, с начала эпидемии на эти цели потрачено 5,9 трлн тенге. Львиная доля ушла на компенсацию потерь налоговых доходов и льготное кредитование бизнеса. Непосредственно на борьбу с коронавирусом потрачено 191,9 млрд тенге. Я уже не говорю, что из миллиардов, потраченных на борьбу с пандемией, по словам руководителя республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьевой, 600 млн тенге израсходовано на флешмобы, видеоролики и непонятную PR-компанию.

Складывается ощущение, что в борьбе с пандемией мы, как всегда, пошли «своим» путем. Придумали слово "локдаун", которого нет ни в одном законодательном акте республики и которое никому не понятно. Создали свою систему учета заболевших, вывели новый «сорт» пневмонии.

Еще резко увеличили штрафы за нарушение карантинных мер. Тут согласиться можно - с нашим народом без кнута никак нельзя. Но возникают сомнения в цели этих ужесточений. Мы хотим навести порядок, пополнить казну или это свежий глоток воздуха для коррупционеров? Понятно, что при выявлении нарушения подавляющая часть бизнесменов вместо того, чтобы уплатить в казну штраф в размере 1 400 МРП (около 4 млн тенге) попытаются дать на лапу проверяющему 50-100 тысяч. Учитывая зашкаливающий уровень коррупции в нашей стране, я думаю, что желающие найдутся.

Вообще-то, видимо, президент намекнул об отставке правительства не только в связи с просчетами в борьбе с коронавирусом. У наших министров и прочих чиновников грехов хватает и без этого. Они прекрасно усвоили, что обещать - не значит сделать. Помню множество программ развития, в которых указывалось, какой страна станет к определенному сроку, как правило, ничего не исполнялось. Пришло время реализации очередной программы или стратегии - никто о них не вспоминает. Или примут что-нибудь, а что дальше делать - сами не знают. Например, недавний закон о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Однако нельзя быть уверенным, что смена правительства что-то изменит. Сколько их уже меняли. У нас чиновники, если и падают, то всегда только на ноги. И часто идут после падения еще выше. Пример - аким Шымкета. Тут не справился, перевели в столицу советником премьера. Или президент заявляет, что бывшее руководство министерства здравоохранения не было должным образом подготовлено в борьбе с эпидемией. Что делают с этим руководством? Министра увольняют, а его зам становится министром. Он не входил в число бывшего руководства? Нельзя вынуть фундамент, не разрушив здание. Потому нужно менять всю систему подбора кадров.

«Заслуга? Таланты? Достоинства? Пустое! Надо принадлежать к какой-нибудь касте». Так сказал Телемах (из греческой мифологии). Но это же про наши дни! Родство, знакомства, деньги - вот главное в продвижении по службе, назначении на должности. Пора уму и чести встать на первом месте.