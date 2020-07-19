"Я приказываю жить". Автор ролика рассказал о вирусном видео

В сети получил популярность видеоролик, в котором мужчина мотивирует и призывает жить, при этом используя дыхательную гимнастику, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Им оказался бизнесмен из Кыргызстана Бабур Тольбаев. В его компании работают более 3000 человек в трех странах.

"Я жизнерадостный человек, считаю, что жизнерадостные люди могут изменить и должны изменить мир. За один год я стал дважды марафонцем, мы сами проводим марафоны в Бишкеке. Я сейчас активно хожу по 5 километров. В один день я увидел, как несколько людей выходят на прогулку, и они были поникшие. (...) Мне захотелось дать людям энергию, подсказать, что нужно сейчас, чтобы люди занялись дыхательными упражнениями, своим здоровьем, чтобы они улыбались. Надо продолжать жить. Отсюда появилась идея", - поделился Тольбаев.

Бизнесмен добавил, что из разлетевшегося по всем соцсетям ролика было вырезано вступление, что вызвало некоторое непонимание у пользователей.

"Пост был рассчитан на людей, которые меня знают. Понимают, что я абсолютно адекватный человек. Я очень рад, что ролик многим помог. Многие благодарят. Я рад, что наши братья в Казахстане подхватили. Конечно, есть люди, которые высмеивают, вырезали часть подводки. Оставили только, где я заряжаю энергией. (...) Желаю братскому народу в Казахстане благополучия. Мы вас любим и ценим", - сказал он.

Бабур Тольбаев дал несколько рекомендаций для счастливой и здоровой жизни, учитывая сложившуюся ситуацию в Кыргызстане и Казахстане с коронавирусной инфекцией. По его словам, в первую очередь не стоит забывать про кислород, воду и движение.

"Гуляйте по горам утром и вечером или там, где есть свежий воздух. Пейте чистую воду чаще, каждые 1,5-2 часа. Можно с лимоном. Улыбайтесь целенаправленно без повода, хотя поводов улыбаться и радоваться очень много. Двигайтесь чаще: прыгайте, бегайте, танцуйте, работайте, делайте домашние дела с улыбкой, молитвами и мечтами. Примите решение жить, улыбаться, двигаться и дарить любовь", - отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babur Tolbaev (@baburtolbaev)12 Июл 2020 в 10:02 PDT

Отметим, что в Казахстане число заболевших на 18 июля составило 70 339 человек, из них 375 скончались, в Кыргызстане - 24 606 заразившихся человек, из них 9000 летальных случаев. При этом 17 июля в Кыргызстане объединили статистику по коронавирусу и пневмонии.