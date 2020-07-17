Токаев призвал не скрывать статистику по пандемии

17 июля 2020, 09:47 |  Государство

Президент поставил перед правительством задачу "определиться со статистикой по пандемии", передает Tengrinews.kz

Фото: Алихан Сариев

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония.

"Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью", - написал Президент в Twitter.