Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19. Сейчас этот показатель - 24%. Поддерживаете ли вы министра? Да. Негативная информация в СМИ, даже правдивая, только ухудшает ситуацию.

Да. Акиматы научатся быстро отвечать на вопросы журналистов и жителей регионов.

Да. «Фабрики троллей», производители видеороликов и листовок смогут заработать на жизнь.

Нет. От снижения негатива в СМИ проблемы в сфере здравоохранения не исчезнут.

