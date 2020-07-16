Никому еще не поздно возглавить региональный совет палаты предпринимателей в Костанайской области

НПП объявила выборным занятие мест в регсовете. По первоначально заявленному плану, вчера, 15 июля, должна была завершиться регистрация кандидатов в члены этого совета. Но НПП «Атамекен» продлила сроки приема заявок.

Теперь подача документов и регистрация кандидатов будут проходить до 22 июля. Соответственно, сдвигаются и сроки агитационной кампании, и онлайн-голосование.

Агиткампания теперь пройдет с 25 июля по 3 августа, голосовать можно будет с 5 по 11 августа.

Как пояснили в пресс-службе палаты предпринимателей Костанайской области, решение было принято в связи с тем, что во время карантина не все претенденты сумели вовремя получить справки на портале egov.kz - например, сведения, подтверждающие отсутствие судимости.

По данным на 15 июля, в Костанайской области было подано 52 заявки, желающие стать членами регионального совета по защите прав предпринимателей еще есть. Больше всего на эту дату заявок было подано в Западно-Казахстанской области - 106 и в Восточно-Казахстанской области - 92.

Первый состав регионального совета по защите прав предпринимателей был в Костанайской области сформирован в 2013 году. Вплоть до самороспуска совета в текущем году возглавлял его основатель группы компаний «Иволга» Василий Розинов.