Что первично: геология или проект? - Основной вопрос в суде по "юбилейным" домам в Костанае

На процессе в суде № 2 Костаная по уголовному делу против проектировщика двух растрескавшихся домов в костанайском микрорайоне Юбилейный завершаются допросы свидетелей. Настал черед выслушать геологов.

Фото из архива "НГ"

Большая их часть заявила ходатайства о том, чтобы суд продолжал рассмотрение без их участия, огласив показания, данные ими на этапе предварительного следствия. Одни находятся на работе за пределами области, другие - в регионе, но в тех местах, откуда невозможно обеспечить устойчивую связь для участия в Skypе-конференции. А заседания сейчас проходят в этом формате.

Однако подсудимый, директор ТОО «ЦелинПроект» Роман Костиченко и его защитник настаивали на том, что в суде должен состояться полноценный допрос. Слишком много принципиальных вопросов к геологам. Проектировщик настаивает, что проблемы в новостройках возникли потому, что фундаменты были выполнены с расчетом на те данные геологических изысканий, которые были им предоставлены.

Судья Батырбек КУДАБАЕВ дважды давал государственному обвинителю поручение обеспечить явку свидетелей, но их телефоны молчат. В итоге принято компромиссное решение: часть показаний суд предложил огласить, после чего по характеру возникающих вопросов определить, кто именно из свидетелей нужнее всех. Ради этого в один из районов области должен будет выехать следователь антикоррупционной службы.

Суд также начал исследование документов, входящих в уголовное дело. В частности, технических отчетов геологов, тексты мировых соглашений, которые были подписаны 4 сторонами: заказчик, подрядчики, технический и авторский надзоры.

Свое слово на процессе еще должны сказать и эксперты.