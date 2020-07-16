«Вы меня, что, до сих пор не уволили?» - Директора ТОО, которое строило колесо обозрения в Рудном, на работе не было, а подписи его были

На процессе по уголовному делу, главные фигуранты которого причастны к скандальному строительству, идут допросы свидетелей. Одним из них стал директор ТОО «АлатауГорСтрой» Дамир ИСПУЛОВ. Он утверждал на процессе, что вся история с аттракционом прошла мимо него. «Я даже не знаю, где в Рудном расположен акимат и в какой части города стоит это колесо», - заявил свидетель суду.

Нормально должен

Директором организации, которая за 330 млн тенге подрядилась поднять в парке «Достык» 42-метровую развлекательную махину, Испулов стал по приглашению учредителя компании «АлатауГорСтрой» Хамита Дихаева.

Директор подрядной фирмы, которая строила колесо, заявил, что не знает, где оно стоит / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я закрыл за его фирму долг по налогам, - рассказал свидетель, - он предложил идти к ним директором. Сказал: «Тендер будет, на нем заработаем!»

Испулов предложение принял. И не только отнес в банк 7,5 млн тенге в счет погашения налоговой задолженности, но погасил также из личных средств долги компании по зарплате. В ТОО он директорствовал с 2016 года по май 2018-го. Конкурс на строительство аттракциона «Колесо обозрения» отдел строительства акимата Рудного объявил 13 июня 2018 года. К этому времени, по словам Испулова, он в товариществе уже не работал. Во всяком случае, написал заявление на увольнение.

- Почему? - спросил государственный обвинитель.

Ответ:

- Были разногласия в финансовом плане.

Выяснилось, что Дихаев занял у Испулова деньги и не отдавал. Причина, мол, в этом.

- Большую ли сумму был должен? - продолжал допрос прокурор.

- Нормальную, - нехотя ответил бывший директор.

Но под напором гособвинителя, который заявил, что не должен каждое слово вытягивать из подсудимого, назвал сумму поточнее - около 10 млн тенге. Ее Дихаев пообещал вернуть в сентябре. Кстати, зарплату, по словам Испулова, он не получал.

Стройка без директора

В июне фирма выиграла крупный «колесный» конкурс. О победе, по словам Испулова, ему «по телефону сообщил Саша Гаврильчик» - специалист по участию в госзакупках, нанятый ТОО «АлатауГорСтрой» юрист по договору, нынче обвиняемый как пособник в растрате бюджетных средств. Персонаж интересный тем, что довольно активно работал лицом, точнее - даже говорящей головой фирмы-подрядчика. Его знали, пожалуй, все журналисты, которые интересовались темой рудненского аттракциона. Был контактен. Судя по показаниям других свидетелей, часто появлялся на строительных площадках (кстати, не только там, где колесо, но и в костанайском микрорайоне Юбилейный, где «АлатауГорСтрой» котельную возводило, это отдельный эпизод дела). В производстве вроде не участвовал, финансами не занимался, но платежки главбуху ТОО носил. Делал кое-что еще, о чем чуть ниже, а пока - несколько слов о директоре ТОО.

Испулов утверждает: уходя из фирмы, он написал заявление на увольнение и считал, что был уволен. Когда разразился скандал и его вызвали на допрос в антикоррупционную службу, удивился тому, что с ним общаются как с действующим директором товарищества. Говорил, что спрашивал в фирме: «Вы, что, меня еще не уволили?!»

Получается, что все строительство развлекательного объекта шло без директора, в деле был его светлый образ. И была его подпись.

Нет почти два года

- Вы когда увольнялись, ЭЦП унесли с собой? - спросил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Нет. Отдал Дихаеву Хамиту, - ответил свидетель.

Вопрос гособвинителя:

- Ваши подписи на документах каких-либо с ИП «Мукатай-Д» есть?

Ответ:

- Там не мои подписи стоят.

Не подписи Испулова, а сделанные в подражание им стоят и на нескольких актах выполненных работ. Подделал их Александр ГАВРИЛЬЧИК. На вопрос судьи Батырбека КУДАБАЕВА о причине Гаврильчик ответил, что директора не было на работе, а подписывать акты требовалось.

- Ну выписали бы вам доверенность на это, подписывались бы собой, - сказал судья.

- Так не мои же функции, нельзя доверенность такую выписать, - ответил подсудимый.

Названное ИП - то, через счет которого, по версии обвинения, были обналичены около 52 млн тенге в пользу руководителя отдела строительства акимата Рудного Динмухамбета Тлеуова.

Учредитель ИП Зира ДИХАЕВА - супруга учредителя ТОО «АлатауГорСтрой». Когда ее спросили о роде деятельности, она заявила, что оказывает услуги в формате аутсорсинга. Прокурор попытался уточнить, какие именно услуги.

- Просто бизнес, предпринимательство, - ответила Дихаева, - сейчас деятельность приостановлена, муж в основном занимался.

Прежде одна из свидетельниц показывала, что этот ИП искал для ТОО заказы, собирал документы для конкурсов. Гособвинитель спросил, где сейчас муж.

- Нет дома. Вообще нет уже почти два года, - ответила свидетель.

Хамит Дихаев находится в розыске.

«Подойдет, отдашь денежки»

Бухгалтерией этого ИП занималась Сауле ИСПУЛОВА, сестра директора. Она же работала в ТОО «АлатауГорСтрой» помощником главного бухгалтера. На работу ее принимал учредитель, которого она видела чуть ли не один-единственный раз. Как и со всеми остальными в ТОО, с нею Хамит Дихаев поддерживал связь по телефону, звонил или писал в WhatsApp. По доверенности она снимала деньги со счета «Мукатай-Д».

Сауле Испулова заявила, что деньги со счета снимала и передавала по звонку учредителя / Кадр из видеозаписи

- Например, говорил, что завтра будет поступление средств, надо снять такую-то сумму. Подойдет такой-то, отдашь денежки, - показывала свидетель.

По ее словам, неоднократно деньги получал Гаврильчик. Выдача сумм производилась по приходно-кассовым ордерам. Их, правда, Испулова не хранила. Предложила суду сделать выписку по суммам из базы с 1С-бухгалтерии. На очередном судебном заседании ее выслушают еще раз.

Кстати, из ТОО «АлатауГорСтрой» она уволена. Дихаев позвонил главному бухгалтеру в декабре 2019 года и распорядился об этом.

- Когда? В декабре? То есть он давно находится в розыске, а фирмой своей продолжает руководить, - констатировал судья. - Слышите, гособвинитель...