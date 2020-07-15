Жара пока нас не покинет: о погоде в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 16-18 июля, на всей территории Костанайской области, будет малооблачно, осадков не ожидается. Небольшие дожди возможны только в самом конце текущей недели.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- По-прежнему ночи будут теплыми, а дни жаркими, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - С четверга по субботу по ночам прогнозируем температуру воздуха в пределах 17-23 градуса, на западе области до +25°С. В дневное время термометры покажут +31...+36°С, на западе воздух прогреется до +39°С. В Костанае 16-18 июля столбики термометров по ночам будут подниматься до отметок 20-22 градуса, а днем температура достигнет +34...+36°С.

В течение ближайших трех дней, 16-18 июля, ветер будет в основном восточным, но в четверг возможна смена его на юго-восточный, а в субботу - на северо-восточный. Скорость ветра в четверг составит 5-10 м/с, в пятницу и субботу - 9-14 м/с.