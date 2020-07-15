8 аппаратов для выработки кислорода подарили городской больнице Костаная

Аппараты в дар от городской мечети привезли в больницу сегодня, 15 июля. Напомним, что 29 июня на базе этого медучреждения был развернут провизорный стационар для лечения пациентов с КВИ.

- Если в атмосфере кислорода 21%, то аппарат концентрирует его до высоких процентов и обеспечивает пациента дополнительным потоком кислорода, крайне необходимым при болезни, - пояснил "НГ" главный врач городской больницы Женисбек БАПАНОВ. - У нас уже было 3 кислородных концентратора. Новые мы тоже сразу отдадим в палаты для лечения больных. Скрывать не стану - потребность в них есть. У нас сейчас порядка 250 больных. Как минимум, половина из них требует кислородной поддержки. В больнице есть централизованный кислород, но не во всех палатах. Сейчас мы своими силами и при поддержке управления здравоохранения прокладываем кислородные точки на всю больницу. Но это очень трудоёмкий и долгосрочный проект. А больным кислород нужен уже здесь и сейчас.

По словам Бапанова, всего провизорному стационару нужны 20 аппаратов для выработки кислорода.

Фото Георгия ГОВОРОВА