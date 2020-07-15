Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная

Жительница Костаная пожаловалась на медсестру поликлиники, которая настаивала на плановой вакцинации ребенка, несмотря на то что вся семья на больничном, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Жительница Костаная Анна Ивина рассказывает, что уже вторую неделю ее семья болеет – у всех кашель, одышка и слабость. Ранее ее члены контактировали с родственницей, больной коронавирусом, и теперь находятся на самоизоляции. Женщина вызывала врача, он назначил лечение, но анализы на COVID-19 никто не брал.

Однако на днях годовалую дочь Анны пригласили на прививку в поликлинику. Мать сообщила медсестре, что не может придти, так как болеет.

"Мы переписывались с медсестрой, и она спросила, чем мы болеем, я перечислила симптомы. На что она ответила: "Я вас умоляю!" с каким-то скептицизмом и недоверием. Потом она попросила написать отказ, причем сделать это надо лично и в поликлинике. Я снова объяснила ей, что у меня озноб, слабость, открыт больничный лист. Да и вообще как можно делать больному ребенку прививку!" - возмущается Анна.

Женщина не понимает, почему в период строгого карантина мамы с маленькими детьми должны идти на прививку в переполненную поликлинику.

В областном управлении здравоохранения пообещали разобраться в ситуации. Также в ведомстве сообщили, что согласно постановлению профилактические прививки необходимо проводить, но только здоровому человеку.

"Если лица имеют какие-либо обострения хронического или острого заболевания, то прививка откладывается. А бояться ходить в поликлинику прививаться не стоит, у нас есть фильтры, куда обращаются больные с температурой, ознобом и кашлем", - сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области.