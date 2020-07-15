Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане

На публичное обсуждение вынесена концепция законопроекта поправок по вопросам противодействия коррупции, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Концепцию проекта представило Агентство по противодействию коррупции (АПК). Публичное обсуждение продлится до 20 июля.

Среди новшеств - усиление ответственности за коррупцию среди сотрудников силовых органов и судей.

Предлагается в Уголовном кодексе предусмотреть новую категорию субъекта коррупции - "должностное лицо с особым статусом - сотрудник правоохранительного или специального государственного органа, судья".

В Антикоррупционной службе считают, что для судей уголовная ответственность за коррупционные преступления должна быть строже.

Предлагается ввести антикоррупционное ограничение по открытию и владению счетами в иностранных банках для госслужащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, их супруг и супругов, несовершеннолетних детей. Также, по проекту, будет ограничено хранение ими наличных денег и ценностей в иностранных банках, владение и пользование иностранными финансовыми инструментами.

В агентстве пояснили, что эти поправки предусматривались еще в 2019 году, но не были поддержаны согласующими органами, среди которых КНБ, МВД, МИД, Генпрокуратура и другие. В апреле 2020 года стало известно, что отток денежных средств за пределы страны за 5 лет составил 86 миллиардов долларов. Приказом Президента эта норма вновь была отправлена на проработку.

Также обсуждается введение института проверки на добропорядочность.

Внедрить проверку на добропорядочность предлагается, в первую очередь, в отношении госслужащих, являющихся сотрудниками правоохранительных органов и осуществляющих контрольно-надзорные функции.

"В случае отрицательного результата проверки - выражения согласия на получение взятки, иных выгод и преимуществ имущественного характера с использованием служебного положения - тестируемый (проверяемый) подлежит увольнению", - говорится в концепции.

Предлагается отменить кратный штраф для лиц, совершивших особо тяжкие коррупционные преступления.

"К сожалению, сегодня ситуация такова, что наказание в виде кратного штрафа не всегда является сдерживающим фактором для коррупционеров, поскольку их потенциальный нелегальный заработок зачастую превышает сумму уплаченного штрафа. То есть штраф стал восприниматься как своего рода "коммерческий риск", - указали в агентстве.

Эксперты ОЭСР выработали для Казахстана новые рекомендации о пересмотре санкций за коррупционные преступления с целью обеспечения их действенности и пропорциональности, в том числе предусмотрев: обязательное лишение свободы за особо тяжкие коррупционные преступления, исключение возможности применения менее строгого вида наказания, чем лишение свободы, при осуждении за коррупционные преступления, а также проведение ежегодного анализа назначенных мер наказания за коррупционные преступления с оценкой их эффективности и опубликование результатов такого анализа.

На обсуждении также криминализация обещания или предложения взятки и принятие обещания или предложения взятки. В агентстве предлагают распространить понятие "коррупция" на частный сектор.

"В большинстве передовых стран термин "коррупция" в равной степени применим как к государственному, так и частному сектору, в отличие от Казахстана, где субъектами коррупции являются лишь госслужащие и руководители квазигосударственного сектора.

Между тем за последние три года органами уголовного преследования зарегистрировано 36 фактов коммерческого подкупа (статья 253 Уголовного кодекса) и 44 случая получения незаконного вознаграждения (статья 247 УК), по которым осуждено лишь 25 лиц. Фактически данные статьи не работают, хотя по своей сути соответствуют всем признакам взяточничества, в связи с чем предлагается перевести их в разряд коррупционных", - отметили в агентстве.

С полным перечнем предлагаемых изменений можно ознакомиться здесь.