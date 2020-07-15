45 случаев заболевания КВИ выявлено за 14 июля в Костанайской области

Все случаи зарегистрированы в Костанае. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в информационном областном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 21 из заболевших болезнь протекает без симптомов.

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- Костанайцы обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации как контактные с ранее заболевшими КВИ и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ, - сообщили в штабе. - По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19.

Сейчас выявляются лица, контактировавшие с больными. Будут проведены профилактические мероприятия.

По состоянию на 14 июля, в регионе выявлены 1 696 человек с инфекцией COVID-19, из них 772 пациента выздоровели, 3 скончались.