45 случаев заболевания КВИ выявлено за 14 июля в Костанайской области
Все случаи зарегистрированы в Костанае. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в информационном областном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 21 из заболевших болезнь протекает без симптомов.
Иллюстративное фото pixabay.com
- Костанайцы обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации как контактные с ранее заболевшими КВИ и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ, - сообщили в штабе. - По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19.
Сейчас выявляются лица, контактировавшие с больными. Будут проведены профилактические мероприятия.
По состоянию на 14 июля, в регионе выявлены 1 696 человек с инфекцией COVID-19, из них 772 пациента выздоровели, 3 скончались.
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