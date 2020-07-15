Для участия в конкурсе абитуриенту нужно подать через портал Egov.kz всего три документа, передает Informburo.kz

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Министерство образования и науки продлило срок приёма документов для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Документы будут принимать не до 20 июля, как было заявлено ранее, а до 25 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов абитуриент через портал Egov.kz должен подать следующие документы:⠀

заявление на бланке установленного образца;

документ об образовании;

копию документа, удостоверяющего личность.

Медицинские справки временно не требуются. Электронный сертификат с результатами ЕНТ автоматически появляется в системе. Абитуриенту прикладывать сертификат не нужно.⠀

Электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта будет выдаваться по результатам конкурса. Абитуриентам не нужно ходить за получением бумажных сертификатов.

Правила присуждения грантов остались без изменений: по итогам июньского ЕНТ претенденты участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В этом году гранты не привязаны к языку обучения. Зачисление абитуриентов в вуз проводится приёмными комиссиями с 10 по 25 августа.