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Участок улицы Карбышева перекроют на 3 недели в Костанае
15 июля 2020, 09:13 | ЖКХ
Как сообщила служба IKomek со ссылкой на пресс-службу ГКП «КТЭК» в своем Instagram, сейчас компания занимается заменой сетей теплоснабжения на этом отрезке улицы.
В связи с этим с 15 июля по 7 августа ул. Карбышева будет перекрыта от кольца по ул. Уральской до перекрестка с ул. Чернышевского включительно.
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