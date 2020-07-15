Участок улицы Карбышева перекроют на 3 недели в Костанае

Как сообщила служба IKomek со ссылкой на пресс-службу ГКП «КТЭК» в своем Instagram, сейчас компания занимается заменой сетей теплоснабжения на этом отрезке улицы.





В связи с этим с 15 июля по 7 августа ул. Карбышева будет перекрыта от кольца по ул. Уральской до перекрестка с ул. Чернышевского включительно.