Холодную воду отключат 15 июля в одном из районов Костаная

Отключение связано с завершением работ на сетях водопровода по ул. Арыстанбекова, в границах от ул. Чкалова до пр. Абая. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Фото из архива "НГ"

В связи с этим завтра, 15 июля, с 9.00 до 23.00 будет прекращена подача питьевой по следующим адресам:



Жилые дома:

ул. Арыстанбекова 7, 3/8, 3/3, 3/10, 5, 5А 3, 1, 3/1, 3/2, 5/7, 11/2, 15А, 22, 9А, 8А, 15, 17, 19, 16А, 13, 13А, 15/2, 14, 11, 12, 19/2;

5 мкр 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 3Б, 11, 15, 13, 21;

7 мкр 17А, 17Б, 21, 25;

пр. Абая 9, 9/1;

6 мкр – частный сектор.

Социальные объекты: