Холодную воду отключат 15 июля в одном из районов Костаная

14 июля 2020, 16:01 |  ЖКХ

Отключение связано с завершением работ на сетях водопровода по ул. Арыстанбекова, в границах от ул. Чкалова до пр. Абая. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Фото из архива "НГ"

В связи с этим завтра, 15 июля, с 9.00 до 23.00 будет прекращена подача питьевой по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Арыстанбекова  7, 3/8, 3/3, 3/10, 5, 5А 3, 1, 3/1, 3/2, 5/7, 11/2, 15А, 22, 9А, 8А, 15, 17, 19, 16А, 13, 13А, 15/2, 14, 11, 12, 19/2;
  • 5 мкр 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 3Б, 11, 15, 13, 21;
  • 7 мкр 17А, 17Б, 21, 25;
  • пр. Абая 9, 9/1;
  • 6 мкр – частный сектор.

Социальные объекты:

  • 6 мкр 55  детский сад «Маленькая страна»;
  • 7 мкр 19 (маг.«Березка»);
  • ул. Арыстанбекова 19 баня «Дарай»;
  • ул. Арыстанбекова 23 (Римско-католический приход Успения Богородицы);
  • ул. Арыстанбекова 27 АЗС «Промбаза 7» ;
  • ул. Абая 11  КЮИ;
  • ул. Карбышева 42В, 44, 44/7, 48.