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Холодную воду отключат 15 июля в одном из районов Костаная
14 июля 2020, 16:01 | ЖКХ
Отключение связано с завершением работ на сетях водопровода по ул. Арыстанбекова, в границах от ул. Чкалова до пр. Абая. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Фото из архива "НГ"
В связи с этим завтра, 15 июля, с 9.00 до 23.00 будет прекращена подача питьевой по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Арыстанбекова 7, 3/8, 3/3, 3/10, 5, 5А 3, 1, 3/1, 3/2, 5/7, 11/2, 15А, 22, 9А, 8А, 15, 17, 19, 16А, 13, 13А, 15/2, 14, 11, 12, 19/2;
- 5 мкр 1, 3, 5, 7, 9, 1А, 3Б, 11, 15, 13, 21;
- 7 мкр 17А, 17Б, 21, 25;
- пр. Абая 9, 9/1;
- 6 мкр – частный сектор.
Социальные объекты:
- 6 мкр 55 детский сад «Маленькая страна»;
- 7 мкр 19 (маг.«Березка»);
- ул. Арыстанбекова 19 баня «Дарай»;
- ул. Арыстанбекова 23 (Римско-католический приход Успения Богородицы);
- ул. Арыстанбекова 27 АЗС «Промбаза 7» ;
- ул. Абая 11 КЮИ;
- ул. Карбышева 42В, 44, 44/7, 48.
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