По данным ведомства, сейчас этот показатель составляет 24%, передает Informburo.kz

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19.

Он отметил, что нужно реализовывать мероприятия, которые уменьшат уровень негативного восприятия населением борьбы с Covid-19. Сейчас негативные публикации составляют 24%.

Так, акиматы должны обеспечить:

публикацию разъяснительных материалов в печатных и сетевых СМИ и размещение телесюжетов;

производство и ротацию видео- и аудиороликов (информационные, вирусные, анимационные) на тему противоэпидемических мер;

организацию и проведение пресс-мероприятий (пресс-конференций, брифингов);

работу в социальных сетях (разъяснительные посты, обратную связь с аудиторией);

распространение контента в мессенджерах, мобильных приложениях;

печать и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, флаеров);

мониторинг и анализ информационного поля.

В Казахстане коронавирус выявили у 61 755 человек, выздоровели 35 911 пациентов, умерли – 396 человек.