"Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших от COVID-19 в Житикаре

57-летний отец житикаринца Игоря ИВЛЕВА скончался в больнице 10 июля. Через 4 дня акимат Житикаринского района выделил для организации похорон грузовик ТОО "СоцСервис", которое занимается вывозом мусора.

- Мой отец заболел 20 июня, сдали анализ на КВИ, отрицательный результат пришёл только 6 июля, до этого нас отказывалась принимать больница, - рассказал Игорь Ивлев на видеозаписи, которую он прислал "НГ". - Восемь раз вызывали скорую, но постоянно отказывались забирать его. Никаких мер предпринято не было. 6 июля ему стало совсем плохо, он стал задыхаться. Отправили на скорой в больницу. Подключили его на кислород, который подавали по 2-3 часа. Отец задыхался. А спустя 4 дня он умер. Нам не дают похоронить его по-человечески, не дают самостоятельно нанять технику. В акимате сказали, что этим будут заниматься власти. Мол, предоставят продезинфицированную технику. В итоге нам дали мусоровоз!

Брат Игоря Евгений ИВЛЕВ рассказал, что он увидел, когда залез в кузов грузовика:

- Там помои размазаны, грязно! Нельзя же так относиться к человеку, хоть и умершему...

Игорь Ивлев сообщил, что предварительный диагноз, поставленный его отцу, пневмония. Однако хоронить его собирались, как заражённого коронавирусом. В частности, разрешили присутствовать только вдове и сыновьям. По словам Ивлева, в акимате заявили, что предоставленый ГАЗ - "это их лучший автомобиль". Но Ивлевы заказали другую машину.

Официальный представитель ТОО "СоцСервис" Руслан БОРГАРИНОВ пояснил "НГ":

- Нас акимат попросил и мы дали автомобиль, пошли навстречу. Мы занимаемся не только вывозом мусора, но и похоронными услугами. Так получилось, что с 10 утра до 3 часов дня наш единственный катафалк был занят другой работой. Пришлось предоставить грузовую машину. Хочу отметить, что мы не брали деньги ни за автомобиль, ни за сами похороны. Мы и раньше ГАЗ предоставляли для похорон COVID-заражённых. Если им не понравилась такая машина, то могут заказать другую самостоятельно. В обычные дни этот грузовой автомобиль вывозит сухие ветки, мебель из гаражей. Это не контейнеровоз для мусора.

Заместитель акима Житикаринского района Зульфия УРМАНОВА считает, что Ивлевы ошибочно восприняли ГАЗ как мусоровоз.

- Никто на ней мусор не вывозит! Если это автомобиль конкретной фирмы, то это не означаает, что на нём вывозят мусор, - отметила Урманова. - Выбор автомобиля зависел от салона. Это, в первую очередь, безопасность наших граждан. Машина должна быть проветриваемой. У нас есть фургоны цельнометаллические, где водитель - внутри фургона. Они отказались выполнять эту работу. Предоставленный ГАЗ, я считаю, машина приличная. Ни копейки бюджета на это не затрачено, это наша договорённость с ТОО. Представители акимата проверяли эту машину, она была чистой. Новая, выкрашенная. Других умерших от коронавируса мы также вывозили на ГАЗ от ТОО "СоцСервис", претензий не было. Я думаю, они увидели надпись "ТОО "СоцСервис", поэтому их реакция такая.