При улучшении эпидситуации первыми в школы вернутся учащиеся 1-5 классов, передает Informburo.kz

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о трёх этапах перехода образовательных учреждений к штатному режиму работы.

Он отметил, что по всей стране с 1 сентября учебный год начнётся в дистанционном формате, после первой четверти режим работы школ будет зависеть от эпидобстановки. Чёткий алгоритм дальнейших действий утверждён и отработан совместно с Министерством здравоохранения и санслужбами, отметил Асхат Аймагамбетов.

На "красном" уровне (при нестабильной эпидситуации) все организации образования должны работать дистанционно.

Если будет снижение числа заболевших и Минздрав даст соответствующие сведения, то в традиционном формат переведут обучение в 1-5 классах. Если будет ещё большее снижение заболеваемости, в штатный режим будут переходить учащиеся 6-11 классов, при этом должны соблюдаться жёсткие саннормы.

Полноценный переход к привычному формату обучения в школе произойдёт тогда, когда не будут регистрироваться факты заражения коронавирусной инфекцией.

"Это опыт большинства стран. Для нас на первом месте безопасность и здоровье детей и педагогов", – отметил министр.

Асхат Аймагамбетов также отметил, что даже если после первой четверти школы перейдут на традиционной формат обучения, никто не будет требовать, чтобы родители покупали школьную форму.

"Я понимаю наши крупные компании, которые занимались именно этим видом бизнеса, я читал их обращение о том, что в такое сложное время необходимо поддержать эти компании, которые готовились к новому сезону. Но при этом мы должны учитывать, что почти 3,5 млн детей придут в школу и, учитывая экономическую ситуацию, мы приняли решение, что надо создавать необходимые условия, в том числе, и в отношении школьной формы", – отметил глава МОН.