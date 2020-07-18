Юрий БОНДАРЕНКО: Инфовьюги и явь карантина

Информационный карнавал, в который мы вовлечены, напоминает мне февраль, весну и лето 1917-го и буйство перестроечных лет. Только масштабы глобальнее и о режиссерах в шапках-невидимках говорят чаще.

И в самом деле. Один только зачин событий достоин романов Агаты Кристи. Вспомните лишь злосчастный круизный лайнер «Daimond Princes», который долго-долго качался у дальневосточных берегов. Люди были заперты. То одни, то другие заболевали, но на берег – ни-ни. Какая пища для СМИ, готовящих мир к невиданному прежде ужасу! А затем, словно под копирку, в разных странах начали вводить карантины и т. д., и т. п.

И что у нас в итоге? Странная очередная волна злосчастного вируса. Наше же общество напоминает при этом ныряльщика, который задержал дыхание задолго до того, как погружаться вводу. С чисто медицинских позиций воскресные закрытия скверов и набережных вообще выглядят загадкой Сфинкса. Кое-кто ехидничает: «А что, вирус по выходным больше наглеет?»

Совершенно естественно, что при этом лавинообразно падает доверие и к властям, и к статистике, и к медицине. Но свято место не бывает пусто. И вот уже информационное пространство, словно мир гоголевского «Вия», заполняется бесконечными ужастиками. Нам вещают об убийственных вышках 5G, демонстрируют то самолеты, которые где-то и что-то распыляют, то монолог мальчика, изъявившего готовность за 400 тысяч баксов стать экспериментальным биороботом… Картинок и информационных вбросов видимо-невидимо. Причем техника сегодня такова, что, соприкасаясь с очередной информационной «бомбой» самой по себе, мы, независимо от уровня образования, зачастую просто физически не в силах отличить достоверное от фейка, так что инфокартинки секса на Марсе или предвыборной кампании в преисподней могут выглядеть столь же убедительными, как теледемонстрация интервью, снятого на улицах Костаная.

Но при всей этой кафкианской фантасмагории есть и то, что мы ощущаем напрямую. И среди этого нечто, опять-таки, словно введенное по единому приказу (и почему словно?) резкое охлаждение помещений массы торговых точек.

Не собираюсь судачить о вирусе – это дело профессионалов. Но что такое резкие перепады температуры и как они действуют на многих, знаю не из вторых рук. И у меня самого, и далеко не только, вспышки простудных заболеваний - вплоть до воспалений легких - неоднократно были именно летом. Одни лишь кондиционеры чего только стоят. Не все это вроде бы ощущают. Но войдите в иные самые цивильные магазины – там же ледники, встречающие вас, вспотевших сразу после 37-градусной жары. Да тут никакого вируса не надо, чтобы люди заболевали. И неужели нельзя продумать рациональный температурный режим? Где-то, как, например, в «Азии» или «Дастархане», умудряются соблюдать меру. Кстати, вот тут и не помешали бы проверки. Только без размахивания дубинками штрафов. Эти дубинки гулливеровских размеров, по моему наивному, но твердому мнению, помогают в борьбе за здоровье не больше, чем презерватив от нокаута.

К тому же, как это ни горько, но помимо вируса есть столько заболеваний одних только дыхательных путей, даже не считая туберкулеза и астмы. Наша же инфосреда мне почему-то напоминает нагую красавицу, надевшую многослойную импозантную маску, но при этом начисто забывшую, что есть еще и самая обычная одежда, предназначенная уже не для одного лишь лица.