Первоклассники смогут ходить в школу по желанию родителей

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что по желанию родителей ученики начальных классов смогут ходить в школу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Для этого будут организованы дежурные классы.

"Мы даем родителям возможность по письменному заявлению организовать дежурные классы в начальной школе. Для этого нужно, чтобы родители заявили, что, несмотря на угрозу, хотят, чтобы их ребенок ходил на занятия. Если такие пожелания будут, то будем обеспечивать такую возможность. Потребуется соблюдение саннорм, здесь также будут предприняты конкретные меры", - сказал министр на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что обучение в таких случаях будет проходить в несколько смен и подсмен, а в классах будет не больше 10-15 детей и один учитель на все предметы. Однако часть занятий придется все же проходить в режиме онлайн.

Ранее министр сообщил, что школьники всю первую четверть будут учиться дистанционно.