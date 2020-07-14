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Главврача накажут за акцию с медиками в Шымкенте
14 июля 2020, 09:24 | Государство
Главврача Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера накажут за акцию с медиками, которую назвали "издевательством". Об этом сообщил заместитель акима региона Сакен Калкаманов, передает Elitar.kz.
"Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечен к ответственности", - пообещал Калкаманов.
Напомним, в Сети распространяется видео с медиками Шымкента, которые выстроились в ряд на дороге и почтили минутой молчания память погибших от коронавируса. Как сообщал Tengrinews.kz, многие пользователи назвали акцию неуместной и посчитали ее "издевательством".
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