Главврача накажут за акцию с медиками в Шымкенте

Главврача Туркестанского областного противотуберкулезного диспансера накажут за акцию с медиками, которую назвали "издевательством". Об этом сообщил заместитель акима региона Сакен Калкаманов, передает Elitar.kz.

"Считаю, что отрывать врачей от их прямых обязанностей в столь сложное время, мягко говоря, преступное самоуправство. После разбирательств он будет привлечен к ответственности", - пообещал Калкаманов.

Напомним, в Сети распространяется видео с медиками Шымкента, которые выстроились в ряд на дороге и почтили минутой молчания память погибших от коронавируса. Как сообщал Tengrinews.kz, многие пользователи назвали акцию неуместной и посчитали ее "издевательством".