Жара до 39 градусов ждёт Костанайскую область в ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 14 июля, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днём местами 15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, на юге +22 градуса, днём +30...+35, на юге +39 градусов.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
В Костанае 14 июля без осадков, юго-восточный 5-10 м/с. Ночью 15-17, днём 33-35 градусов.
- В среду, 15 июля, по Костанайской области без осадков, ночью +15...+20, на юге +23 градуса, днём +30...+35, днём +39, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В Костанае в среду без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днём +33...+35 градусов.
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