"До осени мы себе ноги переломаем" - ремонт двора принес жителям многоэтажки в Костанае больше проблем, чем радости

Ремонтные работы во дворе дома № 183 по ул. Пушкина начались в конце мая. Через полтора месяца жители дома уже теряют терпение, ожидая завершения ремонта - ведь на объекте уже давно нет ни одного работника.

- Мы и с председателем ПКСК разговаривали, чтобы они тоже быстрее решали этот вопрос, невозможно ведь тут ходить, - рассказала "НГ" жительница дома Любовь ДАВЫДЕНКО. - Как нам разъяснила председатель ПКСК Тарасенко, ответ был им дан по этому вопросу из отдела ЖКХ: "Раньше осени не ждите!" Так до осени мы себе ноги переломаем тут.

- Они приехали, все разворошили и бросили. Как нам тут ходить? - возмущается ее соседка Алла Семёновна.





Женщины показывают, что сейчас стало с их двором, и отмечают - бордюры, привезённые подрядчиком, уже начали разворовывать.

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- Я 6 июля она сама звонила в акимат, там мне ответили, что к 1 августа завершат работы, - говорит Давыденко. - Только вот год я не уточнила у неё. Даже мне понятно что до августа они не завершат - осталось 20 дней, а работы тут на пару месяцев. Странно - в ПКСК сказали начало осени, акимат говорит август, в итоге никого нет, а бардак есть.

Увидев, что мы общаемся с соседями и делаем фотографии, жители из соседних домов - № 181 по ул. Пушкина и № 10 по ул. Майлина - тоже начали высказывать недовольство.

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- Тут случай был недавно - машина на люк наехала и зависла, - рассказала жительница дома № 181 Марина ХИМИЧУК. - Потому что люки все открытые и болтаются. Я вот не знаю как даже их назвать! Есть медицинский термин дебил, вот так сделать и оставить могли только дебилы. Каждый друг на друга ссылается: акимат на отдел ЖКХ, отдел ЖКХ на акимат, а у нас во дворе будто камнепад был. Дети домой камни таскают. С глиной играют, лепят из неё, потом несут все это домой и в подъезд.

Жители надеются, что вопрос с ремонтом двора решится до осени, иначе им придётся не только прыгать через бордюры, но и вплавь добираться до своих подъездов.

Фото Ольги СИДОРОВОЙ