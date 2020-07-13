Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет

13 июля 2020, 12:04 |  Общество

Адреса сайтов и номера телефонов справочных служб аптек, работающих в Костанайской области, распространил сегодня, 13 июля, областной информационный штаб.

 

Фото Ксении РЕБИК

1. ТОО «Фармаком Импэкс» г. Костанай. 8 (7142) 54-03-03

2. ТОО «Забота Company LTD» г. Костанай. 8 (7142) 265-265 (выходной - воскресенье), сайт https://zabotaltd.kz/. На сайте - оперативная информация, телефоны и адреса аптек.

3. ТОО «Прогресс-Интертич» г. Рудный. 8 (71431) 44-377.

4. Аптека «Биосфера». 8 (7142) 545-093, сайт biosfera.kz. На сайте - оперативная информация, телефоны и адреса аптек.

5. ТОО "Витайм". 8 (7142) 548-835, сайт cvetnaya.kz. На сайте - телефоны и адреса аптек.