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Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
13 июля 2020, 12:04 | Общество
Адреса сайтов и номера телефонов справочных служб аптек, работающих в Костанайской области, распространил сегодня, 13 июля, областной информационный штаб.
Фото Ксении РЕБИК
1. ТОО «Фармаком Импэкс» г. Костанай. 8 (7142) 54-03-03
2. ТОО «Забота Company LTD» г. Костанай. 8 (7142) 265-265 (выходной - воскресенье), сайт https://zabotaltd.kz/. На сайте - оперативная информация, телефоны и адреса аптек.
3. ТОО «Прогресс-Интертич» г. Рудный. 8 (71431) 44-377.
4. Аптека «Биосфера». 8 (7142) 545-093, сайт biosfera.kz. На сайте - оперативная информация, телефоны и адреса аптек.
5. ТОО "Витайм". 8 (7142) 548-835, сайт cvetnaya.kz. На сайте - телефоны и адреса аптек.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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