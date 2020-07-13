Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 59 899 случаев (+1 646 за сутки, в том числе 957 без клинических проявлений),
34 190 выздоровевших (+376), 375 умерли (+111 за неделю)
Коронавирус в Костанайской области:
1 605 случаев (+49 за сутки, в том числе 19 без симптомов), 741 выздоровевших (+3), 3 умерли (+0)
49 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Костанайской области за сутки
13 июля 2020, 11:30 | Коронавирус
COVID-19 выявлен у 47 жителей Костаная, по одному самообращению за медицинской помощью - в Костанайском районе и районе им. Б. Майлина. Возраст заболевших - от 11-ти до 73 лет. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.
По информации сайта coronavirus2020.kz, в числе заболевших у 19 человек нет клинических проявлений болезни.
Иллюстративное фото iconstyle.al
По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.
По состоянию на 12.07.2020 года, в регионе выявлены 1 605 человек с инфекцией COVID-19, выздоровел 741 человек.
Последние новости
13.07.20 15:58 "До осени мы себе ноги переломаем" - ремонт двора принес жителям многоэтажки в Костанае больше проблем, чем радости
13.07.20 15:34 Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования в провизорный стационар оказался на улице
13.07.20 12:48 Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"
13.07.20 12:04 Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
13.07.20 10:57 Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
13.07.20 09:35 13 июля - день общенационального траура в Казахстане
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 71
Пользователей: 1
Всего: 72
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 72
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020