49 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Костанайской области за сутки

COVID-19 выявлен у 47 жителей Костаная, по одному самообращению за медицинской помощью - в Костанайском районе и районе им. Б. Майлина. Возраст заболевших - от 11-ти до 73 лет. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

По информации сайта coronavirus2020.kz, в числе заболевших у 19 человек нет клинических проявлений болезни.

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По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 12.07.2020 года, в регионе выявлены 1 605 человек с инфекцией COVID-19, выздоровел 741 человек.