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Еще один провизорный госпиталь развернули в Костанае
12 июля 2020, 11:46 | Коронавирус
Провизорный госпиталь на 100 коек открыли на базе санатория "Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Костанайской области.
Решение было принято в связи с тем, что областному центру сейчас необходимы 460 провизорных коек.
"Стационар укомплектован сотрудниками, завезен кислород, все необходимое оборудование и медицинские инструменты, лекарства". - отметили в ведомстве.
Вчере, 11 июля, в 20.00 были приняты первые пациенты.
Координационный центр этого провизорного госпиталя - областная больница.
Фото пресс-службы управления здравоохранения
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