Еще один провизорный госпиталь развернули в Костанае

Провизорный госпиталь на 100 коек открыли на базе санатория "Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Решение было принято в связи с тем, что областному центру сейчас необходимы 460 провизорных коек.

"Стационар укомплектован сотрудниками, завезен кислород, все необходимое оборудование и медицинские инструменты, лекарства". - отметили в ведомстве.

Вчере, 11 июля, в 20.00 были приняты первые пациенты.

Координационный центр этого провизорного госпиталя - областная больница.

Фото пресс-службы управления здравоохранения