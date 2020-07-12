56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в том числе 51 - в областном центре

В Костанайской области зарегистрировано 56 случаев COVID-19 (по состоянию на 11.07.2020 года). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. По сообщению сайта coronavirus2020.kz,в том числе у 19 человек нет клинических проявлений болезни.

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COVID-19 подтвержден у 51 костанайца, четверых жителей Аркалыка и одного жителя Лисаковска. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 11 июля 2020 года, в области выявлено 1 556 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 738.