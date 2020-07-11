Медицинский колл-центр будет отвечать на вопросы костанайцев и принимать жалобы

Медицинский колл-центр для населения начнет работу с воскресенья, 12 июля. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Колл-центр создан для повышения уровня информированности жителей области по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе по вопросам коронавирусной инфекции.

Кроме того, граждане могут оставлять свои жалобы по вопросам здравоохранения.

График работы - с 09:00 до 18.00 без выходных. Телефоны: 8 (7142) 393-777 (ждя жителей городов и районов области) и 109 (для жителей Костаная).