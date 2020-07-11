Школьную форму временно "отменят", у начала нового учебного года 3 варианта - глава МОН РК

Казахстанским детям разрешили приходить в школы без специальной формы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

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Приказ МОН о ношении школьной формы был издан несколько лет назад. Скоро в него добавят специальный пункт, который будет действовать на время ЧП, карантина, ограничительных мероприятий или форс-мажора. В такие периоды детям разрешат ходить на уроки "в опрятной классической деловой одежде".

"Если у родителей нет возможности сейчас приобрести школьную форму, то нужно, чтобы они могли своих детей обеспечить обычной одеждой в классическом и деловом стиле. Такое решение мы приняли. Мы считаем это решение важным в настоящей ситуации", - сообщил Аймагамбетов.

"Это решение мы делаем не в качестве рекомендации. Мы делаем это через внесение изменений в приказ министра образования и науки, регистрацию его в органах юстиции, и это будет нормативно-правовым документом. Им будут руководствоваться так же, как руководствуются и другими документами наших организаций образования", - подытожил глава ведомства.

Онлайн-брифинг с участием журналистов и министра образования и науки Асхата Аймагамбетова

Асхат Аймагамбетов уточнил, что новое решение принято только для 2020-2021 учебного года.

"Многие родители говорят, что испытывают экономические трудности и приобретение школьной формы - это дополнительные расходы из семейного бюджета. На этот учебный год, независимо от того, будем мы учиться традиционно или дистанционно, будет сохраняться это решение. Если мы будем учиться дистанционно и потом в середине года перейдем на традиционный вид, то учителя не будут требовать, чтобы ребенок приходил в школьной форме. Это решение действует на весь учебный год. Но если у кого-то есть школьная форма - от братьев и сестер досталось или заранее родители купили - то, пожалуйста, можно приходить в ней", - добавил он.

Асхат Аймагамбетов также рассказал о том, какие варианты обучения с 1 сентября могут быть приняты в Казахстане.

Министерством рассматриваются три основных версии начала нового учебного года.

"1. Дистанционное обучение. Этот вариант будет действовать при определенном уровне и угрозе для жизни и здоровья как педагогов, так и школьников. 2. Смешанный вариант очного обучения с дистанционным. Этот вариант будет действовать для определенных классов. Здесь должны быть ограничения: обязательно наличие в школах термометрии, санитайзеров, социальное дистанцирование, сокращение уроков, отмена кабинетной системы и так далее. При этом варианте должны действовать очень жесткие санитарные нормы и требования. Ряд стран придерживаются и идут по этому варианту. 3. Штатный режим с жесткими санитарными ограничениями. Это вариант, когда дети обучаются очно, но при этом действует ограничение по переменам, по наполняемости классов, по подсменам, по отмене кабинетной системы, вплоть до режима расписания посещения столовой. Этот вариант тоже во многих странах принят", - сообщил министр на онлайн-брифинге.

Аймагамбетов отметил, что "на днях министерство окончательно определится", каким будет базовый вариант обучения в новом учебном году. Это нужно для того, чтобы родители и общество знали, к чему быть подготовленными.

"Если ничего экстраординарного не случится, то мы будем следовать тому базовому варианту, который будет принят на днях. Тем не менее эпидемиологическая ситуация меняется очень быстро. И нам, системе образования, необходимо быть готовыми ко всему. Предположительно, даже если мы начинаем учебный год в дистанционном режиме, никто не говорит, что это может продолжаться в течение всего учебного года. Поэтому школы должны быть готовы к тому, что этот режим придется ослаблять и дети придут в школу. А когда они придут в школу, там должны быть соответствующие условия", - сказал глава ведомства.

"Если же мы начнем год в штатном режиме, то должны быть готовы к переходу на дистанционное обучение. Именно поэтому нам нельзя расслабляться, нужно быть готовыми ко всем трем вариантам. Ситуация после начала учебного года может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону", - подытожил министр.